Brasileiro faz história e conquista medalha inédita na Copa do Mundo de esqui alpino

O Brasil alcançou um feito inédito neste domingo (8), graças ao desempenho de Lucas Pinheiro Braathen na etapa de Beaver Creek da Copa do Mundo de esqui alpino, nos Estados Unidos. O atleta conquistou a medalha de prata no slalom gigante, tornando-se o primeiro brasileiro a subir ao pódio em uma competição deste nível nos esportes de neve.

Lucas registrou o tempo total de 2min27s72 em suas duas descidas, ficando apenas 12 centésimos de segundo atrás do suíço Thomas Tumler, que levou o ouro. O esloveno Jan Kranjec ficou com o bronze, com o tempo de 2min28s18.

O brasileiro, que começou a prova em quarto lugar após uma primeira descida de 1min17s31, brilhou na segunda tentativa. Ele marcou 1min10s41, o melhor tempo entre os 30 atletas finalistas, garantindo sua posição histórica no pódio.

Filho de pai norueguês e mãe brasileira, Lucas já vinha mostrando regularidade nesta temporada, com dois quartos lugares — no slalom gigante em Solden, Áustria, e no slalom em Levi, Finlândia.

A prata de Braathen é a segunda medalha do Brasil em Copas do Mundo de esportes de inverno. A primeira foi obtida pela atleta Nicole Silveira, do skeleton, que conquistou o bronze em PyeongChang, Coreia do Sul, há três semanas.

Com o resultado, Lucas assumiu a liderança do ranking geral da Copa do Mundo de esqui alpino no slalom gigante, com 130 pontos, um a mais que o norueguês Alexander Steen Olsen. Ele também ocupa a quarta posição no ranking do slalom e está em nono lugar no overall, que considera todas as disciplinas da modalidade.

A próxima etapa da Copa do Mundo será no próximo fim de semana, em Val d’Isère, França. Lucas competirá novamente no slalom gigante e no slalom, dando sequência à sua busca por pontos cruciais na temporada. O principal objetivo do atleta é a preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026.