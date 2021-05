Kart: Apertem os cintos, começa a temporada paraense das pequenas máquinas voadoras

A flexibilidade nos bandeiramentos de prevenção à pandemia da covid-19 já permite a realização das atividades dos esportes coletivos na capital e nas cidades mais próximas.

Dessa maneira, teremos neste domingo (23), a largada oficial do Campeonato Paraense de Kart no kartódromo Bené Maranhense na Vila do Apeú – Castanhal, com a primeira prova do ano.

O calendário de 2021 previa prova no mês de março, depois passou para abril, e, agora, os pilotos com suas maquinas velozes podem, finalmente, podem romper o som barulhento na pista do principal kartódromo paraense.

O presidente da Fepauto [Federação Paraense de Automobilismo], Fernando ‘Preto’ Maia, explicou que todas medidas de saúde foram tomadas para a total segurança dos pilotos.

Ainda não será permitida a presença do público. Somente os pilotos e seus mecânicos e mais a turma de apoio [federação e comissão técnica].

Programa

A prova inicial do campeonato está dividida em duas etapas. Veja:

Sábado: 22/05

11h às 13h - Queima de pneus novos em regime de parque fechado (supervisão do diretor de prova)

15h - Sorteio dos motores

16h - Pista fechada e parque fechado liberado

19h - Parque fechado

Domingo: 23/05

8h40 - Aquecimento novatos

8h:50- Aquecimento graduados

9h- Tomada de tempo novatos

9h15- Tomada de tempo graduados

9h30 – Largada da 1ª bateria novatos

10h - Largada da 1ª bateria graduados

10h30- Largada da 2ª bateria novatos

11h - Largada da 2ª bateria graduados

12h – Premiação