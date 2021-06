Juventude-PA ganha do Grupo Santos-MT na prorrogação e se classifica na Copa do Brasil de Futsal

O Juventude, de Santarém, garantiu presenças nas quarta de final da Copa Brasil de Futsal. O leão santareno agora vai encarar o Skailandia, de Mocajuba, no duelo paraense por vaga na semifinal da competição nacional.

O Juventude eliminou o Grupo Santos- MT em jogos de ida e volta, ambos realizados na cidade de Lucas do Rio Verde, no ginásio Didé Martins.

No primeiro jogo houve empate por 4 a 4. No segundo, os santarenos, depois do empate no tempo normal por 5 a 5. Na prorrogação, no minuto derradeiro, marcaram 6 a 5, numa batalha eletrizante. Foi uma vitória inédita dos santarenos que estão fazendo história no salonismo paraense. São campeões da Copa Norte de 2020 e, desde já, um dos favoritos ao título de campeão de 2021.

Jogo

No primeiro tempo Eldio fez 1 a 0 para o Grupo Santos, placar da fase inicial. No começo do segundo, o Juventude empatou com Anderson Belém. O Grupo Santos, novamente na frente com o gol de Cadu. Claydir deixou tudo igual novamente, marcando para o Leão Santareno.

Muninho e Gilberto deixaram os adversários mais uma vez na frente com o placar de 4 a 2. Os santarenos com forte poder de reação chegaram ao empate com Lucão e Adriano Lino deixando o placar igual de 4 a 4 no tempo normal,

Na prorrogação, Lazoba virou para o Juventude Futsal, mas Rato empatou para o Grupo Santos. Faltando um segundo para terminar a partida, André Barata marcou o sexto gol e colocou o Juventude nas quartas da Copa do Brasil.