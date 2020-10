Judocas paraenses disputam medalhas em competição inédita da Confederação Brasileira

Uma equipe de 15 judocas representa o Pará na primeira edição do Nacional de Judô Funcional no dia 28, data comemorativa ao Dia Mundial de Judô. Serão 21 estados no torneio online inédito na história da CBJ (Confederação Brasileira de Judô).

O evento tem novas regras e um novo formato de disputa com os atletas se unindo em equipes para representar suas respectivas federações. A competição é dividida por equipes mistas (masculino e feminino), sendo que a competição será disputada pelas classes Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Sênior, Veteranos 1 e Veteranos 2.

Cada confronto será disputado por duas seleções estaduais com quatro atletas cada, da mesma classe de idade. Avançará de fase a equipe com mais atletas vencedores em cada rodada. As federações estaduais realizaram etapas seletivas para escalar suas seleções. A Federação Paraense, por exemplo, selecionou os seguintes judocas:

Sub-13

Paulo Vitor da Silva Oliveira (-42kg)

Cauã Felipe Lima Ferraz da Silva (+42kg)

Rebeca de Cassia Monteiro da Rocha (+42kg)

Sub-15

Cauê Gabriel Gomes Lima (-60kg)

Carlos Henrique Moura Mendes (+60kg)

Maria de Nazaré Silva da Silva (+52kg)

Sub-18

Davi Arakem Teixeira Gomes (-66kg)

Maria Clara de Souza Medeiros (+57kg)

Sub-21

Willia Wesley Snay Lopes Carneiro (-73kg)

Sênior

Luiz Eduardo Motta Pinho Junior (+73k)

Willia Wesley Snay Lopes Carneiro (-73kg)

Veteranos 1

Diego Jose Pompeu Medeiros (-73kg)

Veteranos 2

Enivaldo Cordovil Rodrigues (-73kg)

Walter de Jesus Amaral Júnior (+73kg)

Claudia Alessandra da Silva Cardias (-63kg)

Maria Valcinéia Ferreira de Souza Campos (+63kg)