Judô paraense briga por vaga na final do II Open Sul-americano Funcional de Veteranos

Judocas paraenses da categoria veteranos disputam a semifinal do II Open Sul-americano de Judô Funcional que acontece neste sábado (22), durante manhã e tarde. As finais serão realizadas no domingo (23). O programa deste sábado começa às 10h, com transmissão ao vivo pelo Youtube e segue até 16h.

Veja a relação dos judocas paraenses em ação pela manhã:

Lívia Patrícia da Silva Nascimento, categoria F2 (35 a 39 anos) / Leve (-63 Kg), terá como adversária Aline Silva (Brasil).

Rogerio Silva de Oliveira, categoria M3 (40 a 44 anos) / Leve (-73 Kg), tem como adversário Patricio Casteliano (Equador).

A partir das 14h:

Edna Cristina Santos Franco, categoria F4 (45 a 49 anos) / Leve (-63 Kg), contra adversária Sione Vieira (Brasil).

Claudia Alessandra da Silva Cardias, categoria F4 (45 a 49 anos) / Pesado (+63 Kg), contra adversária Carmen Pinedo Anco (Peru)

Mauro César Araújo Silva, categoria M4 (45 a 49 anos) / Leve (-73 Kg), contra adversário Liberyoni Galindo (Colômbia).

Alcilene Costa de Magalhães, categoria F5 (50 a 54 anos) / Leve (-63kg), contra adversária Hilda Jafar (Brasil).

Maria Valcineia Ferreira de Souza Campos, categoria F5 (50 a 54 anos) / Pesado (+63kg), contra adversária Wendi Yanira Flores (El Salvador).

Enivaldo Cordovil Rodrigues, categoria M5 (50 a 54 anos) / Pesado (+73kg), contra o adversário Maurício Crnkovic (Brasil).