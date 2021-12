Jovem karateca paraense conquista medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Karatê

O Pará tem muitas promessas no esporte. Um desses talentos é o jovem Arthur Castilho, de 13 anos, que foi campeão em três categorias no Campeonato Brasileiro de Karatê da Japan Karate Association (JKA). A competição foi realizada em novembro, em Goiânia. O karateca conquistou os títulos das categorias kumite individual e kata individual e por equipe.

“Para mim é uma felicidade sem limite ver toda a dedicação sendo recompensada. Meu filho muitas vezes precisa renunciar a aniversários e encontros com amigos por conta dos treinos”, declarou a mãe de Arthur, Margareth Nogueira.

VEJA MAIS

Além dos títulos deste ano, o atleta foi campeão brasileiro e Pan-Americano, na categoria kumite em 2019, pela JKA. Arthur também faz parte da Seleção Brasileira da organização. Junto com ele, a família sonha e investe no desejo de chegar mais longe no esporte.

“A expectativa dele no esporte, é alcançar o ápice e participar das Olimpíadas representando o Brasil”, finalizou a mãe.