Paraense ganha duas medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de karatê 

O jovem atleta Leonardo Nogueira conquistou dois ouros nas modalidade kata e kumite, no Campeonato Brasileiro de karatê da Japan Karate Association (JKA), que ocorreu em Goiânia, no último final de semana. Com o resultado, o karateca, de apenas 11 anos, garante uma vaga para a Seleção Brasileira, que irá disputar o Pan-Americano no Chile, em 2022.

“Acho que resultado é a consequência do esforço e dedicação dele no dia a dia, nos treinos. O que importa não é a medalha ou a Seleção Brasileira, é o que o esporte está proporcionando para ele, que é a felicidade, aprender a perder e ganhar”, declara o pai do jovem Heraldo Nogueira.

Agora, Leonardo e a família aguardam a convocação oficial da Seleção Brasileira, para que o jovem dispute o Campeonato Pan-Americano no Chile, em 2022.

“Muito feliz e orgulhoso, porque o esporte, associado à educação, faz o pilar para que, junto com a família, ele seja um cidadão do bem. O esporte que ele pratica traz a concentração, disciplina para ele se tornar uma boa pessoa. Além de fazer muito bem para a saúde dele”, afirma o pai.