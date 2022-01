Jovem ginasta que viralizou treinando em laje do Morro do Borel recusa proposta do Flamengo

A ginasta Ana Luísa Batista, de 12 anos, que viralizou treinando em uma laje no Morro do Borel, decidiu não aceitar uma bolsa para treinar na escolinha do Flamengo. As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornal O Globo.

A jovem chegou a visitar o clube e treinar com Rebeca Andrade, mas optou por seguir no Studio Espaço Físico (SEF) de Vila Valqueire, clube que abriu as portas para Ana quando sua história foi divulgada.

De acordo com a mãe da atleta, Ana Luísa deve continuar no SEF por uma questão de "princípios". Segundo a responsável pela jovem, a ginasta já treinava no local antes de ficar conhecida por todos.