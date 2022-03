Jogos Paralímpicos de Pequim: Ucrânia 'varre' pódios e conquista metade das medalhas no parabiatlo

As dificuldades para a delegção da Ucrânia chegar até Pequim, na China, para parparticipar dos Jogos Paralímpicos de Inverno 2022 estão sendo superadas com bons resultados. Nesta terça-feira, Dia Internacional da Mulher, o país conquistou metade 9 das 18 medalhas distribuídas na prova de média distância (10km) do parabiatlo. A conquista rendeu, inclusive, uma imagem marcante. As informações são do site Olimpíada Todo Dia.

O ouro conquistado por Iryna Bui na categoria em pé, no tempo de 36min43s foi seguido de um longo e emocionante abraço do presidente do Comitê Paralímpico Nacional da Ucrânia, Valeriy Sushkevych. Este foi o primeiro título paralímpico de Iryna.

As compatriotas Oleksandra Kononova e Liudmyla Liashenko conquistaram a prata e o bronze com dois tiros desperdiçados para cada.

Avalanche ucraniana

O desempenho do time da Ucrânia na modalidade foi avassalador, com destaque para as provas de Standing (amputados nos membros superiores) feminino e Deficientes visuais masculino. Em ambas o país varreu o pódio, ficando com ouro, prata e bronze.

No masculino, Vitaliy Lukyanenko conseguiu o segundo ouro no parabiatlo para deficientes visuais em Pequim com o tempo de 34min12seg7. Seus compatriotas Anatolii Kovalevskyi e Dmytro Suiarko ficaram com a prata e bronze, respectivamente.

O biatlo

A modalidade surgiu das praticas de caça e patrulhas de fronteiras no norte da Europa e combina o esqui cross-country e tiro esportivo com Carabina, variando a posição de tiro. Pode ser em pé, contra alvos de 11,5 cm de diâmetro, ou deitado, com alvos de 4,5cm de diâmetro. Erros erros descontam pontos do atleta, que precisa cumprir o percurso com três a cinco voltas. O esporte fez sua estreia nos Jogos de Inverno de Chamonix-1924, na França, em uma versão mais antigas de regras.

O atual formato está em vigor desde Squaw Valley-1960, nos Estados Unidos. O biatlo feminino entrou no programa olímpico em 1992.