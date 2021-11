‘Jogos no Quilombo’ ocorre neste final de semana, em Ananindeua

Os Jogos no Quilombo terão a segunda edição neste sábado (27), às 9h, na comunidade do Quilombo do Abacatal. O evento é promovido pela prefeitura de Ananindeua com o intuito de promover a integração entre as comunidades do município.

A primeira edição ocorreu em setembro, com a integração de modalidades do cotidiano local, como trilha e subida no açaizeiro. Nesta segunda edição, a organização incluiu as modalidades tacobol, subida no açaizeiro, dominó, entre outras. Para o diretor de esportes do município, Murilo Cardoso, a inclusão de modalidades locais servem para promover a prática dos esportes local.

“Pretendemos levar o esporte para todas as comunidades do município, democratizando em áreas que não possuem essa prática e estimulá-las. Já promovemos nas ilhas e agora será no quilombo, sempre levando as modalidades tradicionais e mesclando com as do cotidiano local. Esse evento também tem o intuito de divulgar essas comunidades, todas as suas modalidades, essa riqueza de esporte que eles já possuem”, concluiu.

Todos os participantes dos jogos são, exclusivamente, moradores do Quilombo, e os ganhadores serão premiados com troféus e medalhas.

A Comunidade Quilombola do Abacatal possui 318 hectares e está localizada a 8km do Centro de Ananindeua, onde mais de 120 famílias residem. O acesso para quem desejar participar do festival será no por carro particular ou por mototaxistas que estarão no fim da linha de ônibus do Aurá (linha Ananindeua/Presidente Vargas).