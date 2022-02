Jazz x Nuggets: onde assistir ao vivo e o horário do jogo pela NBA hoje, quarta (02/02)

A bola laranja vai subir, na madrugada desta quarta para quinta-feira (03/02), no duelo entre Utah Jazz x Denver Nuggets, pela rodada regular da NBA. O duelo entre as equipes da Conferência Oeste será na Vivint Arena, em Salt Lake City, no estado de Utah, às 00h (de Brasília). Confira onde assistir o jogo ao vivo:

VEJA MAIS

Como Utah Jazz x Denver Nuggets chegaram para o jogo?

O Jazz está na quarta colocação, somando 30 vitórias e 21 derrotas. Já os Nuggets se encontram em sexto, com 28 vitórias e 22 derrotas. As duas equipes já disputaram três vezes até agora nesta temporada, com todas as vitórias indo para Utah.

Onde assistir Utah Jazz x Denver Nuggets?

A partida entre Utah Jazz x Denver Nuggets pode ser acompanhada pela plataforma de streaming NBA League Pass, a partir das 00h (horário de Brasília).

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)