Irmãos judocas se destacam no judô e sonham com as Olimpíadas Ravi e Raira Botega iniciam trajetória no esporte juntos Aila Beatriz Inete e Fábio Will 26.10.25 9h00 Ravi Botega, técnica Luana Gouveia e Raira Botega (Thiago Gomes / O Liberal) Entre waza-ari, imobilizações e ippons, os irmãos Ravi e Raira Bortega, de 16 e 14 anos, respectivamente, crescem lado a lado dentro e fora dos tatames. O que começou apenas como uma atividade extracurricular tem se tornado um plano de vida e carreira para os dois. Juntos, com muita dedicação, eles vêm conquistando espaço e reconhecimento no cenário nacional do judô. "O judô, hoje em dia, é uma das coisas mais importantes para mim. É a coisa que eu mais faço no meu dia a dia, que eu mais pratico. E eu quero levar para a vida, quero conseguir mais medalhas, mais títulos", destacou Ravi Bortega, que, em setembro, conquistou o bronze nos Jogos da Juventude, na categoria até 55 kg. ASSISTA Ravi começou no judô por influência do tio. Inicialmente, era apenas uma atividade física na escola, mas logo o esporte se tornou uma paixão. Ele passou a disputar campeonatos e o interesse aumentou ainda mais. Hoje, coleciona medalhas em competições regionais e nacionais. Assim, vendo o irmão treinar, Raira também se interessou pelo esporte e começou a praticar. Oito anos depois, a judoca já tem estampadas no peito inúmeras medalhas. "O judô entrou na minha vida por influência do meu irmão. A minha mãe viu que ele começou a gostar e me colocou também no esporte de defesa. E o judô é muito importante para mim, é uma ajuda para ter autodisciplina. E também é uma coisa que me motiva todos os dias", destacou Raira. Neste ano, Raira foi campeã regional, além de ter sido vice-campeã brasileira na categoria sub-13 e de acumular duas medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs). Para a sensei Luana Golveia, que treina os dois, é satisfatório ver os irmãos se destacando e evoluindo a cada treino. Segundo ela, Ravi e Raira têm talento e futuro na modalidade. "Eles são excelentes atletas, se dedicam muito, fazem acontecer. Não adianta a gente querer, tem que fazer. E é o que eles fazem: procuram sempre estar evoluindo, buscando desafios maiores e treinam muito. Têm talento, força de vontade, são dedicados e vão chegar longe", destacou a treinadora. Treino e parceria Apesar de serem de categorias diferentes, a parceria dos dois se estende para o tatame. Eles contaram que sempre há trocas entre eles e, vez ou outra, treinam juntos. Mas, como todo irmão, também têm as brigas. "Às vezes a gente nem gosta de treinar junto porque rola briga, mas eu tento apaziguar na hora, só que é ela que mais parte para a porrada [risos]", contou Ravi. "Só que, mesmo com essa briga, a gente consegue trocar experiência, fazer um judô bacana", completou. Mesmo com as brigas de irmãos, Raira disse que Ravi está sempre ajudando e que vê-lo treinando também é uma motivação. "Eu vejo ele todos os dias, aí, quando eu tenho alguma dificuldade no treino, ele me ajuda. Ou quando eu tenho dificuldade em casa, ele também me ajuda. É uma coisa que me motiva", ressaltou a atleta. Sonho olímpico Como todo atleta de modalidade olímpica, o sonho dos irmãos é chegar às Olimpíadas. Ravi contou que já vê o esporte como uma profissão e, assim como a irmã, pretende seguir no universo das lutas até chegar aos Jogos Olímpicos. "Eu acho que o judô traz muitas coisas boas pra gente. Meu sonho é estar nas Olimpíadas, como todo judoca, e também em um mundial", afirmou. No próximo dia 28 de outubro é celebrado o Dia do Judô. A data foi escolhida para valorizar e promover os princípios do esporte, como respeito e disciplina. E assim, seguindo a filosofia da modalidade, Ravi e Raira vão escrevendo juntos uma história marcada por disciplina e amor ao esporte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol mais esportes dia do judô COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES judô Irmãos judocas se destacam no judô e sonham com as Olimpíadas Ravi e Raira Botega iniciam trajetória no esporte juntos 26.10.25 9h00 ONDA BOA Surfistas disputam segunda etapa do Circuito COP30 Surf Pará 2025 em Mosqueiro A competição foi realizada na Barraca da Rosinha, reunindo surfistas do Pará e de outros estados 25.10.25 21h54 mister universe brasil Atletas paraenses encaram desafio de representar o Estado no Mister Universe Brasil, em Minas Gerais Liderados por Augusto Kzan, fisiculturistas do Pará buscam destaque em um dos principais campeonatos do país 25.10.25 8h00 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Paysandu Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome' James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B. 26.10.25 8h30 JOGOU A TOALHA? Após derrota, Márcio Fernandes diz que Paysandu precisa começar a planejar 2026 O treinador reconheceu que a queda é praticamente irreversível e criticou a falta de organização do clube, afirmando que a “ruína” do time começou no fim do ano passado 25.10.25 21h37 FUTEBOL Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro 25.10.25 8h00 Corrida Corrida do Círio chega à sua 40ª edição movimentando o esporte nas ruas da capital paraense Prova será realizada em dois dias, com percursos de 5 km e 10 km, e terá transmissão ao vivo pela TV Liberal. 26.10.25 4h00