Inscrições para seletiva de Futebol Americano do Remo terminam nesta sexta-feira (11)

As inscrições para a seletiva de futebol americano masculino do Clube do Remo e para os times de Flag Football feminino terminam nesta sexta-feira (11). As matrículas devem ser feitas por meio de um formulário online, mais a taxa de R$ 35 e 1kg de alimento não perecível. A peneira será realizada no próximo sábado (12), na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), em Ananindeua.

Como funciona?

Na seletiva, os candidatos vão passar por testes físicos de velocidade, agilidade e força, assim como exercícios técnicos com a bola.

“Não é necessário que a pessoa tenha experiência com o futebol americano, mas recomendamos que o candidato tenha familiaridade com a prática de esporte”, explicou Matheus Carvalho, diretor de Comunicação e Marketing do Remo Lions

Jogador do time em destaque

O Remo Lions é um dos principais da modalidade no Pará. Neste ano, o jogador Leandro Fonseca foi selecionado para fazer treinamentos na NFL, maior liga de futebol americano do mundo.

“Leandro foi um dos três brasileiros aprovados para os testes no México. Após isso, foi o único brasileiro que foi aprovado para a fase nos EUA. Então, agora, ele está treinando lá e, após um período, poderá ser contratado diretamente por alguma equipe da NFL”, lembrou Matheus.

Serviço

Inscrições: Formulário online

Valor da inscrição: R$ 35,00 + 1 KG de alimento não perecível, que deverá ser entregue no dia 12/03.

Contatos: 91 98456-8069 (Leticia Alencar)

(Estagiária Aila Beatriz Inete, sob supervisão do repórter de OLiberal.com, Fábio Will)