Imbróglio: Cruzeiro, de Santa Izabel, recorre ao TJD para voltar à disputa do futsal adulto masculino

O Cruzeiro do Santa Izabel, time participante do campeonato paraense de futsal adulto masculino ajuizou recurso no TJD [Tribunal de Justiça Desportiva] da Fefuspa, contra sua eliminação precoce no polo metropolitano.

No dia 3 o time não compareceu em quadra para enfrentar a Tuna e acabou levando W0. A diretoria alega que a partida foi marcada em cima hora pela federação e o Cruzeiro não foi notificado oficialmente pela federação.

“Pelo regulamento o clube precisa ser comunicado até 36h antes do jogo. Isso não aconteceu. Baseado no regulamento não fomos para o ginásio. Estamos agora buscando o nosso direito no tribunal”, disse Pedro Lopes, diretor jurídico do clube.

Lopes lembra que o Cruzeiro passou pelo mesmo problema no ano de 2018 no torneio Bené Aguiar. Recorreu no TJD e depois ao STJD e ganhou a causa de goleada e foi à quadra sagrando-se campeão do torneio diante da Esmac.

“A Fefuspa é uma federação bastante complicada nas suas competições. Adia um jogo e remarca sem dar notificação. Quer fazer tudo à sua moda. Tem afiliado que aceita. Nós queremos tudo certo e correto. Estamos respaldados. O recurso foi encaminhado à presidência do TJD e aguardamos resposta”, relata.

Fefuspa

O presidente da Fefuspa, Paulo José, diz que os jogos do pelo metropolitano não estão suspensos. “Só não tem jogo neste final de semana face às eleições”, comentou. Evitou falar sobre o recurso do Cruzeiro, afirmando quem deve se manifestar é o TJD.

Remo, Tuna, Esmac e Shouse são os times classificados para os jogos finais do polo. Pela tabela jogam Remo x Tuna; Shouse x Esmac.