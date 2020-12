Ildemar Marajó busca vitória no Oktagon 20 na República Tcheca

O paraense Ildemar Marajó, ex-UFC, é uma das atrações do Oktagon 20 que acontece nesta quarta-feira (30) em Brno, na República Tcheca, no Zoner Bobyhall, a partir das 20h. Marajó encara no card principal, Victor Peshta, na categoria meio-presado.

O Oktagon 20 é a maior organização checo-eslovaca de MMA que promove torneios de artes marciais no país. O torneio, em seu jubileu, culmina com a disputa do cinturão dos médios entre Carlos Vémola e Alex Lohore.

Victor Peshta, 30 anos, checo, é um campeão de peso pesado e competiu muitas vezes no do Ultimate Fighting Championship. O cartel de luta apresenta 15 vitórias e seis derrotas, sem nenhum empate.

Marajó, 38 anos, soma 26 vitorias, com 11 por nocaute. Nos 41 combates realizados sofreu tem 15 derrotas.

O paraense, de Soure, Ildemar fará sua 12ª luta desde que deixou o UFC no ano de 2015. Desde, então, vem se apresentando em eventos no Brasil e no exterior.

Em dezembro do ano passado foi derrotado (decisão unânime) por Laurynas Urbonavicius, da Lituânia, na luta principal do Ares FC 1, realizada em Dakar, no Senegal.