Ídolo do tênis brasileiro, Fernando Meligeni comenta sobre atletas paraenses: 'Vi um nível muito bom'

O tenista Fernando Meligeni [Fininho] esteve em Belém, no último final de semana, ministrando uma clínica no Tênis Clube do Pará com a presença de mais de 80 alunos - entre crianças, adolescentes e adultos. Um fato muito relevante ao tênis paraense na visão de dirigentes, técnicos e professores da modalidade.

Em entrevista exclusiva, Meligeni comentou sobre o projeto. “A clínica foi muito legal. Abordei os lados técnicos e estratégicos. Vi um nível muito bom. Fiquei muito feliz de ver muitas mulheres e famílias jogando ao mesmo tempo. Acredito que em todos lugares que têm trabalho forte no tênis, como em Belém, sempre surgem bons atletas. Não podemos ter um bom jogador, se ele não foi bem preparado na base. Estou muito feliz pelos momentos vividos em Belém, uma cidade que sempre me abraça com muito carinho. Tenho vontade de voltar, outra vez”, disse.

Meligeni conversou com crianças que sonham com a carreira de atleta (Filipe Bispo)

Meligeni destacou a boa organização da clínica, razão do sucesso do evento. “Pude tocar todos os níveis do tênis, do social, juvenil e adulto. Foi muito bom, mesmo".

No encerramento da clínica. um momento impar com Fininho realizando jogo de exibição contra Mauro Klautau, seu contemporâneo de juvenil no tênis de São Paulo. A presença do astro brasileiro serviu também de ação social. Meligeni lançou, na sexta-feira (11), o livro de sua autoria “Jogando Junto” no qual dá dica para praticantes e interessados na modalidade.

A noite de autógrafos aconteceu no salão da concessionária Raviera Motors, na Av. Pedro Alvares Cabral com participação de vários desportistas e atletas.

Dirigentes

“Avalio a vinda do Meligeni como muito positiva para todos aqueles que amam o tênis e o esporte em geral, principalmente, para nossos jovens atletas que precisam de referências para seguirem no tênis”, disse Roberto Kataoka, presidente da Federação Paraense de Tênis (FPT). “Dou parabéns ao presidente do Tênis Clube, sr. Mauro Guimarães pela brilhante iniciativa de trazer a Belém um nome consagrado no tênis internacional. Todos estão de parabéns pelo sucesso da clínica”, completou.

Presidente do Tênis Clube, Mauro Gonçalves resumiu a clínica de Meligeni: “Sucesso total, ele é um ‘cara’ que tem público garantido nas suas clínicas e palestras".

Clínica foi considerada um sucesso (Filipe Bispo)

Histórico

Nascido na Argentina, Fernando Meligeni optou pela nacionalidade brasileira, sendo que disputou a Olimpíada de 1996 com a bandeira do Brasil. Chegou às semifinais do Torneio de Roland-Garros, em 1999, o que levou a ser n° 25 do ranking da ATP, além de conquistar a medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2003. Meligeni também ganhou fama e reconhecimento vencendo tenistas consagrados como Pete Sampras, David Nalbandián, Carlos Moyá, Andy Roddick, entre outros.