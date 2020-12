Hermansson e Vettori fazem luta principal do UFC Vegas 16

O UFC realiza, neste sábado (5), em Las Vegas, nos Estados Unidos, mais uma edição com promessa de bons combates aos fãs de MMA. Na luta principal da noite, válida pela categoria peso-médio, teremos um duelo entre europeus, onde o sueco Jack Hermansson vai medir forças contra o italiano Marvin Vettori. O card contará ainda com dois brasileiros em ação. Na divisão peso-mosca, Taila Santos enfrenta Montana De La Rosa, enquanto nos meio-pesados, John Allan encara Roman Dolidze.

De olho no topo do ranking, Hermansson e Vettori se enfrentamA luta principal do UFC deste sábado colocará frente a frente dois atletas ranqueados da divisão peso-médio. De um lado, o sueco Jack Hermansson (12-5-0), quarto no ranking, espera manter o bom momento, conquistado após finalizar Kelvin Gastelum em julho. Além do americano, Hermansson também soma vitórias expressivas sobre nomes como Ronaldo Jacaré e David Branch. Uma vitória neste sábado assegura a sua posição como um dos melhores do peso-médio e o aproxima de uma sonhada disputa de título.

Do outro lado do octógono estará o italiano Marvin Vettori (15-4-1). Atual 13º entre os médios, o atleta estava reservado para enfrentar o brasileiro Ronaldo Jacaré no próximo dia 12, mas acabou ganhando a chance de fazer sua primeira luta principal no UFC. “The Italian Dream” vem em uma sequência de três vitórias, sendo a mais recente em junho, quando finalizou Karl Roberson.

Taila Santos e John Allan representam o BrasilA brasileira Taila Santos (16-1-0) é um dos nomes brasileiros em ação neste sábado. Contratada depois de participar do reality show Contender Series Brasil, em 2018, a natural de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, conquistou sua primeira vitória no UFC em julho, durante a passagem da organização pela Ilha da Luta, em Abu Dhabi. Taila dominou a inglesa Molly McCann por três rounds e saiu com a vitória.

Se vencer neste sábado, Taila pode entrar no tão sonhado ranking peso-mosca feminino do UFC. Isso porque a sua oponente, Montana De La Rosa (11-6-0), é a atual 15ª da divisão. A americana, que participou da 26ª temporada do The Ultimate Fighter, vem de revés para a brasileira Viviane Araújo.

John Allan (13-5-0, 1NC) é o outro atleta que irá representar o Brasil no UFC Apex. Aos 27 anos, o atleta de Curitiba participou do Contender Series Brasil, mas só foi contratado pelo UFC quase um ano depois, em 2019. Na ocasião, o peso-meio-pesado derrotou Mike Rodriguez, mas o confronto teve seu resultado anulado por conta de uma suspensão do brasileiro. Seu adversário será o georgiano Roman Dolidze (7-0-0), que está invicto na carreira e estreou no UFC em julho, nocauteando Khadis Ibrahimov.

CARD COMPLETO:

UFC Vegas 16UFC Apex, em Las Vegas (EUA)Sábado, 05 de dezembro de 2020

Card principal (00h, horário de Brasília)Peso-médio: Jack Hermansson x Marvin VettoriPeso-meio-pesado: Ovince Saint Preux x Jamahal HillPeso-leve: Gabriel Benitez x Justin JaynesPeso-mosca: Montana De La Rosa x Taila SantosPeso-meio-pesado: Roman Dolidze x John AllanPeso-pena: Nate Landwehr x Movsar Evloev

Card preliminar (21h, horário de Brasília)Peso-galo: Louis Smolka x Jose QuinonezPeso-leve: Matt Wiman x Jordan LeavittPeso-mosca: Jimmy Flick x Cody DurdenPeso-pena: Ilia Topuria x Damon JacksonPeso-pesado: Gian Villante x Jake Collier