Harlem Globetrotters se apresentam em Belém no dia 27 de setembro, no Mangueirinho

O Harlem Globetrotters, grupo de basquete conhecido mundialmente, volta ao Brasil em 2025 após oito anos. A equipe fará 19 apresentações entre setembro e outubro, em diferentes cidades do país. Em Belém, o show está marcado para o dia 27 de setembro, sábado, no Ginásio Mangueirinho.

Criado na década de 1920, o time mistura basquete com entretenimento e já se apresentou em mais de 120 países. A passagem pelo Brasil faz parte de uma turnê que também coincide com datas comemorativas do esporte, como o Dia Nacional do Basquete, celebrado em 12 de outubro.

(Foto: Divulgação)

A última vez que os Globetrotters estiveram no Brasil foi em 2017. Desta vez, a turnê passa por capitais e cidades de diferentes regiões, como Fortaleza, Recife, São Paulo, Brasília, Curitiba, Goiânia, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

VEJA MAIS

Datas confirmadas da turnê no Brasil

24/09 – Fortaleza (CE) | CFO

26/09 – Recife (PE) | Geraldão

27/09 – Belém (PA) | Mangueirinho

28/09 – São Paulo (SP) | Ginásio do Ibirapuera

30/09 – Franca (SP) | Pedrocão

01/10 – Ribeirão Preto (SP) | Cava do Bosque

03/10 – Santa Cruz do Sul (RS) | Ginásio do Arnão

05/10 – Caxias do Sul (RS) | Centro Esportivo SESI

10/10 – Criciúma (SC) | Ginásio Municipal, FME

11/10 – São José (SC) | Arena Multiuso São José

12/10 – Joinville (SC) | Arena Centreventos

17/10 – Brasília (DF) | Arena BRB Nilson Nelson

18/10 – Goiânia (GO) | Goiânia Arena

19/10 – Curitiba (PR) | Ginásio do Tarumã

21/10 – Maringá (PR) | Ginásio Chico Neto

23/10 – Londrina (PR) | Ginásio Moringão

24/10 – Campinas (SP) | Arena Concórdia

25/10 – Rio de Janeiro (RJ) | Maracanãzinho

26/10 – Belo Horizonte (MG) | Mineirinho

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)