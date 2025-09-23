Harlem Globetrotters se apresentam em Belém no dia 27 de setembro, no Mangueirinho Equipe mundialmente conhecida de basquete retorna ao Brasil após oito anos para turnê com 19 apresentações Iury Costa 23.09.25 15h36 A última vez que os Globetrotters estiveram no Brasil foi em 2017. (Foto: Divulgação) O Harlem Globetrotters, grupo de basquete conhecido mundialmente, volta ao Brasil em 2025 após oito anos. A equipe fará 19 apresentações entre setembro e outubro, em diferentes cidades do país. Em Belém, o show está marcado para o dia 27 de setembro, sábado, no Ginásio Mangueirinho. Criado na década de 1920, o time mistura basquete com entretenimento e já se apresentou em mais de 120 países. A passagem pelo Brasil faz parte de uma turnê que também coincide com datas comemorativas do esporte, como o Dia Nacional do Basquete, celebrado em 12 de outubro. (Foto: Divulgação) A última vez que os Globetrotters estiveram no Brasil foi em 2017. Desta vez, a turnê passa por capitais e cidades de diferentes regiões, como Fortaleza, Recife, São Paulo, Brasília, Curitiba, Goiânia, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. VEJA MAIS Harlem Globetrotters confirmam apresentação inédita em Belém no mês de setembro Única apresentação na cidade está marcada para o dia 27 de setembro, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. Datas confirmadas da turnê no Brasil 24/09 – Fortaleza (CE) | CFO 26/09 – Recife (PE) | Geraldão 27/09 – Belém (PA) | Mangueirinho 28/09 – São Paulo (SP) | Ginásio do Ibirapuera 30/09 – Franca (SP) | Pedrocão 01/10 – Ribeirão Preto (SP) | Cava do Bosque 03/10 – Santa Cruz do Sul (RS) | Ginásio do Arnão 05/10 – Caxias do Sul (RS) | Centro Esportivo SESI 10/10 – Criciúma (SC) | Ginásio Municipal, FME 11/10 – São José (SC) | Arena Multiuso São José 12/10 – Joinville (SC) | Arena Centreventos 17/10 – Brasília (DF) | Arena BRB Nilson Nelson 18/10 – Goiânia (GO) | Goiânia Arena 19/10 – Curitiba (PR) | Ginásio do Tarumã 21/10 – Maringá (PR) | Ginásio Chico Neto 23/10 – Londrina (PR) | Ginásio Moringão 24/10 – Campinas (SP) | Arena Concórdia 25/10 – Rio de Janeiro (RJ) | Maracanãzinho 26/10 – Belo Horizonte (MG) | Mineirinho *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete harlem globetrotters mangueirinho mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Harlem Globetrotters se apresentam em Belém no dia 27 de setembro, no Mangueirinho Equipe mundialmente conhecida de basquete retorna ao Brasil após oito anos para turnê com 19 apresentações 23.09.25 15h36 Mais esportes WTR reúne 2 mil pessoas em Serra Pelada com corrida e ações sociais Etapa da World Trail Races no Pará teve provas esportivas, práticas sustentáveis e doações para famílias da região 23.09.25 11h17 Jorge Ulisses Shooto Brasil 132, Wildemar Negueba mantém cinturão 23.09.25 10h30 INCLUSÃO PELO ESPORTE Vitórias no esporte, desafios fora das quadras: o basquete em cadeira de rodas no Pará Modalidade reúne atletas em busca de inclusão e resultados, mas ainda enfrenta falta de estrutura e apoio no Pará. 20.09.25 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu vai pra tudo ou nada contra Novorizontino nesta terça-feira A pressão sobre o elenco nunca esteve tão alta, mas o time garante acreditar no milagre de conseguir 23 pontos nas 11 partidas que restam para o fim do campeonato, vendo o duelo em Belém como decisivo para manter vivas as esperanças de permanência 23.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 23.09.25 7h00 Futebol Volta Redonda-RJ, próximo adversário do Remo, tem o pior ataque do campeonato Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Raulino de Oliveira 23.09.25 10h25 PRESSÃO Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor' Em entrevista a Rádio Liberal+, presidente do clube disse que o pedido foi feito por Márcio Fernandes e que atletas não devem ter medo de jogar no estádio bicolor 22.09.25 23h17