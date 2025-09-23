Capa Jornal Amazônia
Harlem Globetrotters se apresentam em Belém no dia 27 de setembro, no Mangueirinho

Equipe mundialmente conhecida de basquete retorna ao Brasil após oito anos para turnê com 19 apresentações

Iury Costa
fonte

A última vez que os Globetrotters estiveram no Brasil foi em 2017. (Foto: Divulgação)

O Harlem Globetrotters, grupo de basquete conhecido mundialmente, volta ao Brasil em 2025 após oito anos. A equipe fará 19 apresentações entre setembro e outubro, em diferentes cidades do país. Em Belém, o show está marcado para o dia 27 de setembro, sábado, no Ginásio Mangueirinho.

Criado na década de 1920, o time mistura basquete com entretenimento e já se apresentou em mais de 120 países. A passagem pelo Brasil faz parte de uma turnê que também coincide com datas comemorativas do esporte, como o Dia Nacional do Basquete, celebrado em 12 de outubro.

image  (Foto: Divulgação)

A última vez que os Globetrotters estiveram no Brasil foi em 2017. Desta vez, a turnê passa por capitais e cidades de diferentes regiões, como Fortaleza, Recife, São Paulo, Brasília, Curitiba, Goiânia, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Datas confirmadas da turnê no Brasil

24/09 – Fortaleza (CE) | CFO
26/09 – Recife (PE) | Geraldão
27/09 – Belém (PA) | Mangueirinho
28/09 – São Paulo (SP) | Ginásio do Ibirapuera
30/09 – Franca (SP) | Pedrocão
01/10 – Ribeirão Preto (SP) | Cava do Bosque
03/10 – Santa Cruz do Sul (RS) | Ginásio do Arnão
05/10 – Caxias do Sul (RS) | Centro Esportivo SESI
10/10 – Criciúma (SC) | Ginásio Municipal, FME
11/10 – São José (SC) | Arena Multiuso São José
12/10 – Joinville (SC) | Arena Centreventos
17/10 – Brasília (DF) | Arena BRB Nilson Nelson
18/10 – Goiânia (GO) | Goiânia Arena
19/10 – Curitiba (PR) | Ginásio do Tarumã
21/10 – Maringá (PR) | Ginásio Chico Neto
23/10 – Londrina (PR) | Ginásio Moringão
24/10 – Campinas (SP) | Arena Concórdia
25/10 – Rio de Janeiro (RJ) | Maracanãzinho
26/10 – Belo Horizonte (MG) | Mineirinho

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

