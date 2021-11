Hamilton adota capacete com cores do arco-íris para GP do Catar da F1

Nesta sexta-feira (19), o piloto britânico Lewis Hamilton, vencedor do Grande Prêmio de São Paulo, apareceu com um capacete de arco-íris em apoio à luta LGBTQIA+. O objetivo nas cores especiais será usado todo o final de semana do GP do Catar da F1, com a corrida marcada para o domingo (21). Ele mostrou o capacete no primeiro treino livre em Losail. O acessório é uma forma de protesto contra a perseguição que sofre a comunidade no Catar.

Hamilton ainda mudou a escrita no capacete, que tem a base preta. Ao invés do tradicional Still We Rise, traz a frase We Stand Together (Permanecemos Juntos, em tradução livre).

Em coletiva, Lewis Hamilton disse achar fundamental que entidades de direitos humanos internacionais acompanhassem mais de perto o que acontece no Catar e na Arábia Saudita. Ele ainda destacou que é obrigação dos esportistas chamar a atenção do mundo quando vão a lugares onde não há equidade de direitos para os cidadãos que lá vivem.

O Catar é conhecido por suas leis bastante rígidas anti-LGBTQIA+ e relacionamentos entre mesmo sexo, podendo resultar em prisão. O país vai receber a Copa do Mundo em novembro do ano que vem e anunciou que vai permitir bandeiras do arco-íris nos estádios.