Guy Peixoto concorre à reeleição na CBB com Magic Paula na vice

O paraense Guy Peixoto, atual presidente da Confederação Brasileira de Basquete [CBB], é candidato à reeleição na entidade nacional e vem com reforço de peso na sua campanha de permanência no basquete nacional. Trata-se da fenomenal Magic Paula como vice-presidente.

Maria Paula Gonçalves da Silva, a Magic Paula, é uma das maiores atletas da história do basquete nacional.

Guy Peixoto e Paula vão compor a Chapa Transparência, com este slogan: "É hora de manter o basquete no rumo certo".

A eleição na CBB está prevista para o mês de fevereiro de 2021 com definições das chapas ocorre em 19 de dezembro.

“Foram inúmeras ligações, conversas, pedidos para que pudéssemos continuar no rumo certo, com transparência, seriedade e empenho em prol do nosso esporte. Diante desses inúmeros pedidos, é impossível virar as costas para um esporte que me formou como homem e me deu tantas alegrias. Para as pessoas que depositam em nós a esperança por dias melhores para o basquete”, avalia o ex-jogador da Seleção Brasileira.

Sobre a presença de Magic Paula na chapa para a eleição, Guy falou sobre a importante aliada. “A chapa Transparência se coloca à disposição do basquete brasileiro por mais quatro anos. Comigo como presidente e com a presença firme e direta do nosso ídolo e ex-jogadora Magic Paula, que compõe a chapa como vice-presidente, algo inédito na história da CBB. Vamos seguir no rumo certo, avançando, e, tenho certeza, prontos para fazer muito mais no próximo quadriênio”, afirmou.

No ano de 2017, Guy Peixoto foi eleito presidente da CBB] contando com apoio da maioria das federações estaduais e também de ex-atletas.

Sua eleição aconteceu num momento que o basquete brasileiro vivia crise de identidade devido a suspensão das competições internacionais pela Fiba [Federação Internacional de Basquete). Em quatro anos de gestão recolou o basquete no caminho certo diante de uma administração com muita transparência.