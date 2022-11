George Russell vence corrida sprint e garante a pole position no GP de São Paulo de Fórmula 1; veja

A Fórmula 1 presenteou os fãs de automobilismo na tarde deste sábado, com a realização da Corrida Sprint, que antecede o Grande Prêmio de São Paulo. Coube a George Russell vencer a prova, garantir os oito pontos na classificação geral e assegurar a pole position na prova deste domingo, no circuito de Interlagos.

Enquanto Russell passeava pelo circuito, Max Verstappen caiu para o quarto lugar no grid de largada, depois de perder várias posições. O jovem piloto da Mercedes ainda buscou a aproximação com Verstappen em alguns momentos da corrida, conseguindo apenas na reta final.

SAIBA MAIS



Não só a briga pela liderança, mas a Fórmula 1 também presenciou a aproximação de Lewis Hamilton, que fez ótima corrida. Mesmo largando em oitavo, o inglês passou a maioria dos rivais e acabou a prova no terceiro lugar, mas vai largar em segundo, por conta da punição aplicada em Carlos Sainz, que chegou em segundo, mas perdeu uma posição. Já Magnussen, que saiu na frente, caiu para oitavo.

A corrida sprint promoveu vários momentos de emoção aos presentes, que lotaram as arquibancadas do autódromo de Interlagos, na terceira e última prova deste tipo da temporada, que define o grid de largada. A temporada já conta com um vencedor, sendo este Max Verstappen, com antecedência. A próxima etapa é o GP, que ocorre neste domingo, a partir das 14h30