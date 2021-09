Gabriel Medina bate brasileiro na final e conquista tricampeonato mundial de surfe

O brasileiro Gabriel Medina venceu nesta terça-feira (14) o WSL Finals, na Califórnia, nos Estados Unidos, e garantiu o tricampeonato mundial de surfe. Na decisão, Medina bateu o compatriota Filipe Toledo. Além deste ano, Medina já havia sido campeão do mundo em 2014 e 2018.

Nas últimas sete edições do Circuito Mundial de Surfe o Brasil conquistou cinco títulos. Além das conquistas de Medina, o país já esteve no lugar mais alto do pódio com Adriano de Souza, o "Mineirinho', em 2015, e com Ítalo Ferreira, em 2019.

O título de 2021 coroa uma temporada fantástica de Medina. Ao final das sete etapas anteriores terminou na primeira colocação do ranking mundial com uma vantagem sobre o segundo colocado, Italo Ferreira, superior a 10 mil pontos.

Devido a pontuação na temporada, Medina chegou a etapa final como favorito. Durante o final de semana ele esperou a definição da chave masculina para ver quem seria seu adversário na final. Nos últimos dias, ele viu as eliminações, em sequência, de Morgan Cibilic (Austrália), Conner Coffin (Estados Unidos) e Italo Ferreira até se encontrar com Filipe Toledo, na final.

Na primeira bateria da final com Filipinho, Medina surfou melhor e ganhou por 16,30 a 15,70, ficando em vantagem na decisão. Na segunda bateria, Medina começou melhor, mas houve uma paralisação por causa da presença de um tubarão perto da área de competição. No retorno, o surfista de Maresias manteve o foco e ganhou por 17,53 a 16,36, acertando um lindo back flipe e sagrando-se tricampeão mundial de surfe.