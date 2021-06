Futsal: Empate coloca rivais na semifinal do torneio ‘Bené Aguiar’

Paysandu e Clube do Remo ficaram no empate de 1 a 1 no clássico do futsal adulto masculino valendo pelo torneio ‘Bené Aguiar’ 2021. O resultado colocou os rivais na semifinal da competição. Renan Cristian marcou para os azulinos e Everton Bastos para os bicolores.

O jogo aconteceu no ginásio Poliesportivo de Marituba, segunda-feira (7), ainda sem presença de público. Alexandre Torres e Jaime Campos foram os árbitros do Re-Pa.

O Remo ainda tem um jogo a cumprir. Será nesta próxima quinta-feira (10) diante da Tuna Luso o ginásio da Esmac, às 19h30. Os azulinos não correm perigo de eliminação, pois somam 4 pontos. A Tuna está zerada e se vencer vai para três.

O resultado, contudo, define os confrontos da semifinal do torneio que tem a Esmac líder com 12 pontos. Shouse, vice-líder com seis. Paysandu, terceiro com 4. Remo, em quarto com também com 4 pontos.