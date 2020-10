Com melhor estratégia de jogo, Fúria ganha título paraense de Paintball

Com melhor estratégia de jogo, a equipe Fúria novamente superou os adversários e terminou em primeiro lugar na segunda etapa do Campeonato Paraense Cenário de Paintball. Como venceu a primeira etapa no mês de fevereiro e se sagrou campeão paraense de 2020 - obtendo também o bicampeonato.

Nove equipes participaram da segunda fase que teve lugar campo do CT do BOP, no Satélite, no domingo (18), com presença de 50 atletas. Foram realizados 33 jogos com 27 na fase classificatória e mais seis na semifinal e final, sendo que a equipe Fúria conseguiu o objetivo máximo do jogo que é chegar na base de saída do adversário com a bandeira correta sem ser marcado de tinta.

Vitor, da equipe Sucata, foi considerado o melhor jogador da competição. A Fúria foi campeã com os atletas Dênis Melo, Mário Monteiro, Bruno Cettolin, Diego Smith, Sandra Rasta, Nahum Jr., Samuel Lacerda. Os campeões receberam troféus e medalhas, além de premiações ofertadas pelos patrocinadores.

A temporada de 2020 foi encurtada devido estado pandêmico criado pela covid-19.

Classificação do Campeonato

1 – Furia – 100 pontos

2- Sucata- 86

3- Ronin – 84

4- BOP – 78

5- BOP Kronos – 74

6 - + Pólvora – 73

7 – Ímpetus – 68

8 – Avengers – 64

9 – Corvos – 60

10 – Abutres – 47

11- Piratas – 45

12 – Esquadrão Suicida – 41

13- Cobra - 31