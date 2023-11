Fórmula 1: Verstappen conquista GP de Las Vegas e desfaz críticas ao circuito

O holandês Max Verstappen venceu mais um GP de Fórmula 1, desta vez a edição de Las Vegas, realizado no último domingo (19), e isso bastou para que as críticas do piloto ao circuito realizado na cidade estadunidense mudasse, depois de uma semana inteira de reclamações.

“Espero que todos tenham gostado. Nós definitivamente gostamos. Estou animado para voltar aqui no próximo ano e tentar fazer algo semelhante. Foi realmente uma sensação muito especial correr aqui”, celebrou após a vitória.

Antes da corrida, no entanto, as críticas do piloto da RBR em relação à organização da prova foram bem severas. Segundo Verstappen, os hotéis ao longo da Strip encareceram os ingressos, e a ostentação tomou conta da corrida, o que não agradou o piloto, que teria afirmado que a presença de celebridades e apresentações, teriam deixado a corrida em segundo plano.

O holandês ficou ainda mais insatisfeito quando Carlos Sainz, piloto da scuderia Ferrari, sofreu com um pequeno incidente, quando passou por bueiro destampado, o que danificou bastante seu carro. Por conta disto, a organização precisou fechar o circuito para realizar inspeções.

Após a 18ª vitória no ano, a opinião de Verstappen pareceu mudar radicalmente sobre a penúltima corrida do calendário de 2023. Agora, o próximo desafio do holandês e dos outros pilotos é no último GP do ano, em Abu Dhabi, no próximo domingo (26).