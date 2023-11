Verstappen vence com tranquilidade em Interlagos e bate recordes na Fórmula 1; confira

Max Verstappen venceu o GP de São Paulo na tarde deste domingo (5) e segue batendo recordes. Com as vitórias na corrida sprint e no GP principal, o holandês bateu a marca de 524 pontos na temporada, algo inédito na história da Fórmula 1. Além disso, o piloto da Red Bull alcançou no Brasil a 52ª vitória da carreira, se tornando o quarto maior vencedor da história do esporte.

Além dos recordes do piloto holandês, houve acidente antes da largada, acidente na largada, pneu rodando na pista, ultrapassagem na chegada e mais um capítulo da briga entre Sergio Perez e Lewis Hamilton pelo vice-campeonato.

Completaram o pódio, além de Verstappen, Lando Norris (McLaren) e Fernando Alonso (Aston Martin). A temporada de F1 segue para sua penúltima prova de 2023 em Las Vegas, no dia 19 de novembro.