Fórmula 1: campeão Verstappen fecha temporada com vitória no GP de Abu Dhabi

A temporada de 2023 da Fórmula 1 se encerrou com chave de ouro para o grande campeão Max Verstappen. O piloto da RBR fez a pole position e venceu a 22ª e última etapa, o GP de Abu Dhabi, e garantiu a presença da equipe no Mundial de Construtores.

Apesar da vitória relativamente fácil, no início da corrida o holandês foi incomodado por Charles Leclerc, principalmente na primeira volta. No entanto, foi o restante da corrida foi tranquila para o campeão, que reinou sozinho na primeira colocação.

Verstappen terminou a temporada com 19 vitórias em 22 corridas, um recorde.

Sergio Perez, companheiro de Verstappen na RBR, cruzou a linha na segunda posição, no entanto, sofreu uma penalidade de cinco segundos por uma disputa com Lando Norris, da McLaren, o que o rebaixou para o quarto lugar. Norris teve que se contentar com a quinta posição.

A segunda colocação ficou com Charles Leclerc, da Ferrari, e George Russell, da Mercedes, com o terceiro. A colocação de Russell foi o suficiente para que sua scuderia garantisse vaga no Mundial de Construtores.

Confira o resultado do GP de Abu Dhabi:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. George Russell (Mercedes)

4. Sergio Pérez (Red Bull)

5. Lando Norris (/McLaren)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9. Lewis Hamilton (Mercedes)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Alexander Albon (Williams)

15. Nico Hulkenberg (Haas)

16. Logan Sargeant (Williams)

17. Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

18. Carlos Sainz (Ferrari)

19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20. Kevin Magnussen (Haas)