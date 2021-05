Flamengo não dá chance ao São Paulo e garante heptacampeonato do NBB

Com mais um show coletivo, o Flamengo conquistou o heptacampeonato do NBB. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro voltou a derrotar o São Paulo, desta vez por 93 a 85, no Maracanãzinho, e fechou a série decisiva em 3 a 0.

O Fla já havia triunfado nas duas primeiras partidas, pelos placares de 96 a 93 e 82 a 81, mas a melhor atuação ficou para o duelo final.

Olivinha foi o cestinha, com 18 pontos, enquanto Marquinhos chamou a responsabilidade e liderou os comandados de Gustavo de Conti, com atuação decisiva no quarto período. Ele terminou a partida com 17 pontos. Outro destaque foi Yago, que anotou 13 e foi eleito o MVP das finais. Do lado Tricolor, Lucas Mariano voltou a ser a principal arma, com 22 pontos.

O time carioca já havia levantado a taça do nacional nos anos de 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 e 2021.

A temporada do Flamengo é impressionante. A equipe não perde desde o dia 29 de dezembro do ano passado, quando foi dominada pelo Corinthians pela oitava rodada do primeiro turno.

Com o resultado, o Flamengo conquistou a ‘Quádrupla Coroa’ na temporada 2020-2021: Campeonato Estadual, Copa Super 8, Champions League e NBB.

- Foi um ano muito difícil, mas a equipe terminou no seu melhor momento e com o troféu na mão. A espinha dorsal do time foi refeita e tentamos adaptar os jogadores no decorrer do ano. O grupo se entrosou rápido e todos ajudaram - comemorou o experiente Marquinhos.