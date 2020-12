Festejos de fim de ano suspendem jogos do torneio de basquete máster "Cidade de Belém"

Por causa dos feriados de Natal e Ano Novo, os jogos do torneio de basquete máster “Cidade de Belém” foram suspensos. A competição retorna no dia 10 de janeiro, com a programação da oitava rodada no ginásio Moura Carvalho.

No final de semana foi realizada a sétima rodada com a equipe Rick Ramos vencendo a representação do Antônio Jorge pelo placar de 92 a 59. Resultado que mantém a equipe na liderança da competição organizada pela Associação Paraense de Basquete Máster [APBM]. A equipe Marcelo Viana não teve dificuldades para vencer Paulo Sebastião, marcando o escore de 76 a 54. Adimar Menezes ganhou do Dov Santos por 75 a 68.

Na classificação do torneio, Rick Ramos soma 13 pontos, com seis vitórias e uma derrota; Dov Santos, 12 pontos, 5 vitórias, duas derrotas. Marcelo Viana, 11 pontos. Quatro vitórias, três derrotas. Antônio Jorge, 10 pontos. Três vitorias e quatro derrotas. Adimar Menezes com 9 pontos. Duas vitórias e cinco derrotas. Paulo Sebastião, lanterna com oito pontos. Uma vitória e seis derrotas.

Wilsinho com 172 pontos é o cestinha do torneio. Alexandre Negão tem 140 e Edson Ferreira aparece com 133. Na cesta de 3 pontos, Ronaldo Mira lidera com 32 arremessos, seguido por Paulo Seráfico com 27 e Cláudio Fonseca com 15.

Rodada

Os jogos da oitava são:

9h - Adimar Menezes x Rick Ramos

10h- Dov Santos x Marcelo Viana

11h- António Jorge x Paulo Sebastião.