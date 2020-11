Fest Tênis: Paraenses se destacam no Tour Belém e ganham títulos em várias categorias

O tênis paraense fez a maioria dos campeões no Tour Fest Tênis da Confederação Brasileira de Tênis [CBT] realizado em Belém, nas quadras da Assembleia Paraense. O evento, na categoria 8 aos 18 anos masculino e feminino, contou com atletas do Maranhão, Ceará, Amapá e Pará.

A próxima etapa do Tour Fest Tênis será na cidade de Recife-PE no período de 20 a 22 nas quadras do Squash Tennis Center. As inscrições seguem até o dia 6.

Veja quem foi campeão e vice da etapa Belém:

8 Anos Misto

Campeão: José Heitor Fernandes (PA)

Vice: Daniel Lima (PA)

9 Anos Masculino

Campeão: José Heitor Fernandes (PA)

Vice: Thiago Luz (PA)

10 Anos Feminino

Campeã: Lara Spinato (MA)

Finalista: Beatriz Garcez Dias (MA)

10 Anos Masculino

Campeão: Getúlio Iglezias (PA)

Vice: Enzo Figueiredo (MA)

11 Anos Feminino

Campeã: Beatriz Rodrigues (AM)

Vice: Ticiani Vasconcelos (CE)

11 Anos Masculino

Campeão: Getúlio Iglezias (PA)

Vice: Diego Valpereiro (CE)

12 Anos Feminino

Campeã: Beatriz Rodrigues (AM)

Vice: Sophia Lima (PA)

12 Anos Masculino:

Campeão: Nicholas Matos (PA)

Vice: Diego Valpereiro (CE)

14 Anos Masculino

Campeão: Victor Silva (MA)

Vice: Levi Santos (MA)

16 Anos Feminino

Campeã: Vitória Moreira (PA)

Vice: Maria Juaçaba Oliveira (CE)

16 Anos Masculino

Campeão: Arthur Nunes (PA)

Vice: João Victor Malcher (AP)

18 Anos Masculino

Campeão: Vinicius Silva (PA)

Vice: Derek Silva (CE)

11 Anos Dupla Masculino

Campeã: Getúlio Iglezias (PA) / Enzo Figueiredo (MA)

Vice: Diego Valpereiro (CE) / Pedro Cardoso (PI)

12 Anos Dupla Feminino

Campeã: Beatriz Rodrigues (AM) / Sophia Lima (PA)

Vice: Ticiani Vasconcelos (CE) / Hanny Monteiro (AL)

14 Anos Dupla Masculino

Campeã: Pedro Valpereiro (CE) / Victor Silva (MA)

Vice: Eduardo Lima (PA) / Marcio Rodrigues (PA)

18 Anos Dupla Masculino

Campeã: Vinicius Silva (PA) / Arthur Nunes (PA)

Vice: Henrique De Padua (AL) / João Victor Malcher (AP)