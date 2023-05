Ferrari deve oferecer cerca de R$ 249 milhões para Lewis Hamilton integrar time na próxima temporada

Chegando à metade da temporada 2023 de Fórmula 1, muitas especulações começam a rondar o maior campeão da competição atualmente, o inglês Lewis Hamilton. Segundo a imprensa britânica, a Ferrari estaria disposta a desembolsar a bagatela de 40 milhões de libras (aproximadamente R$249 milhões) para que o heptacampeão integre o time na próxima temporada.

O contrato de Hamilton com a Mercedes termina no fim da atual temporada, enquanto o dos titulares da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, termina no fim de 2024. A escuderia teria que optar por um dos dois pilotos para poder contratar Hamilton, e a prioridade seria Leclerc, apesar de Sainz não ser descartado.



As especulações sobre a saída de Hamilton da Mercedes já acontecem há um tempo, muito pela má fase da equipe, que de um dos maiores nomes da F1, oito vezes campeã consecutivamente, agora está relegada à terceira força da competição, bem distante da RBR, atual líder. O peso da má fase do time, é somado a vontade de Hamilton de conquistar o octacampeonato.

Hamilton já estaria tendo conversas com o presidente da Ferrari. Em entrevistas, o piloto inglês já havia falado sobre defender a escuderia italiana, e disse que era um “sonho dos fãs italianos”. Em toda a carreira ele só esteve em duas equipes: McLaren e Mercedes.

Apesar dos rumores, a Mercedes já dá como certa a renovação com Hamilton, apesar de conversas sobre o contrato ainda não terem acontecido. Segundo o chefe da equipe, Toto Wolff, Hamilton continua sendo o plano A.

“Pode soar um tanto ingênuo, mas realmente sofro para pensar em um plano B, se o plano A ainda é o meu favorito. Não quero entrar em discussões com outros pilotos, porque estou satisfeito com os que estão na equipe, com certeza. Neste momento, não há plano B. É Lewis”, disse em entrevista.