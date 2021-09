Fefuspa divulga jogos da primeira Fase do campeonato paraense de Futsal no polo tapajós

O campeonato paraense de futsal já começou e as equipes santarenas Juventude e Pulga vivem a expectativa para a estreia na competição. A Federação Paraense de Futsal (Fefuspa) divulgou as datas e horários das primeiras rodadas do Polo Tapajós, que é composto pelas equipes Cacaufest, Pulga, Juventude e Almeirim. O primeiro confronto será entre Juventude e Almeirim, no dia 2 de outubro, na Arena Estadual do Oeste do Pará Professor Djalma Lima, em Santarém.

Já a Pulga que conseguiu a filiação junto a Federação este ano, fará sua estreia no campeonato paraense e encara o Cacauest em Medicilândia. Na segunda rodada, que inicia no dia 9, a Pulga joga em casa contra a equipe de Almeirim, e o Juventude enfrenta o Cacauest fora. Na terceira rodada desta primeira fase as equipes santarenas farão o clássico local nos dias 20 e 23 (já na partida de volta) de outubro. A primeira fase termina no dia 6 de novembro com os jogos Almeirim x Pulga e Juventude x Cacaufest que serão disputados nas cidades de Almeirim e Santarém respectivamente.

As duas melhores equipes desta primeira fase da competição se classificam para a fase de mata-mata. Jogos e horários serão divulgados pela Fefuspa. Alguns duelos serão transmitidos pela TV Cultura do Pará em parceria com a Fefuspa.