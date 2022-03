Federação Sul-Americana de Krav Maga promove seminários de autodefesa para mulheres em Belém

A Federação Sul-Americana de Krav Maga realizará seminários gratuitos sobre defesa pessoal, exclusivo para mulheres. O evento será no próximo domingo (13) em academias credenciadas pela instituição por todo o Brasil. Em Belém, a palestra será realizada no Centro de Krav Maga do Pará.

No mês da mulher, o objetivo é abordar a importância do combate à violência e mostrar para a mulher que ela pode ser uma parte ativa deste problema que afeta, diariamente, milhares delas no Brasil. Os seminários são direcionados para mulheres maiores de 14 anos, independente do preparo físico ou habilidades esportivas.

“Queremos que elas descubram que são capazes de se prevenir contra ameaças e ataques, mudando a forma com que elas lidam com o medo e com sua autoestima”, explica Grão Mestre Kobi, principal instrutor de Krav Maga na América Latina.

O Krav Maga é uma técnica de luta israelense criada para a autodefesa. Os treinos são pensados em situações de risco que, especialmente mulheres, possam passar.

No seminário, os instrutores vão explicar sobre a filosofia do Krav Maga e sobre como a técnica ajuda qualquer pessoa, independente de sexo ou porte físico, a se defender de um ou mais agressores. Também vai simular defesas contra agressões diversas para que as participantes percebam que com o treinamento adequado é possível se defender.

Serviço

Local: Centro de Krav Maga do Pará (Av. Cmte. Braz de Aguiar, 821, sobreloja, Nazaré)

Data: 13.03,2022 (domingo)

Hora: 9h

Inscrições: 91 99159-9190

(Estagiária Aila Beatriz Inete, sob supervisão do repórter de OLiberal.com, Fábio Will)