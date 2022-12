Federação Paraense de Wrestling traz a Belém campeão de luta livre para seminário esportivo; veja

Um dos nomes mais lembrados quando o assunto é luta livre no Brasil vem a Belém para apresentar um seminário esportivo no próximo dia 10 de dezembro. Hugo Duarte, o "General da Luta Livre", é reconhecidamente uma lenda da modalidade e faz parte da maior geração de lutadores do país, criada no Rio de Janeiro dos anos 80.

O seminário será promovido pela Federação Paraense de Wrestling (FPW), no Ginásio do NEL (Núcleo de Esporte e Lazer) localizado tv. Dom Romualdo de Seixas, 1215, bairro do Umarizal. O investimento para o evento custa R$ 150,00 e pode ser feito através de transferência via PIX, pela chave (91) 98371-3661. Após a inscrição, o participante deve enviar o comprovante para o mesmo contato telefônico.

VEJA MAIS



Ao lado de outros grandes nomes do vale tudo, como Marco Ruas e Eugênio Tadeu, Hugo Duarte foi um dos responsáveis pela ascensão e popularização das lutas, em uma época marcada pela grande rivalidade entre os atletas da Luta Livre, da qual ele fazia parte, e do Brazilian Jiu-Jitsu, encabeçada pela célebre família Gracie.

Época de "Ouro" da Luta Livre

A rivalidade entre as lutas era evidente no Rio de Janeiro dos anos 80. Constantes invasões de academias e brigas na praia eram registradas. A mais célebre foi registrada em vídeo, no ano de 1988, na praia do Pepê.

Na ocasião, Hugo Duarte e Rickson Gracie fizeram ali mesmo um tira-teima épico, que acabou vencido pelo lutador do clã do jiu-jitsu. Foi a partir desta rivalidade, que a Luta Livre e posteriormente o MMA ficaram popularizados no país e abriram caminho para uma geração de campeões mundiais.

Veja: