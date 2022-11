F1: Daniel Ricciardo retorna à Red Bull como terceiro piloto para a temporada de 2023

Após quatro anos, Daniel Ricciardo está de volta à Red Bull. O australiano retorna à equipe como terceiro piloto depois de ter o contrato com a McLaren rescindido. Daniel será reserva do bicampeão Max Verstappen e de Sérgio Perez, titulares no grid da Fórmula 1 em 2023.

O piloto foi revelado pela equipe austríaca. Foi titular entre os anos de 2014 e 2018, mas saiu para a Renault, atual Alpine, em 2019. Ricciardo estava na McLaren, mas o time decidiu rescindir o contrato para colocar o jovem piloto Oscar Piastri no seu lugar.

Ricciardo não queria ficar longe da Fórmula 1. Ele havia recebido uma proposta da Mercedes para ser reserva da equipe em 2023, mas preferiu retornar para a Red Bull.

Ricciardo está na F1 desde 2011. Era cotado como um possível futuro campeão. No entanto, com a chegada de Max Verstappen, Daniel foi perdendo espaço na equipe austríaca e em 2018, o piloto foi para a Renault. O time francês tinha planos ambiciosos para Daniel, mas em 2021, ele foi para a McLaren.

O que parecia ser a grande chance de se destacar, acabou não dando tão certo. Nesta temporada, Ricciardo foi Daniel apenas o 11° colocado na classificação.

A última vitória do piloto foi em 2021, em Monza, no Grande Prêmio da Itália. Ao todo, Ricciardo, que está com 33 anos, tem oito vitórias na carreira, 32 pódios e três pole positions.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)