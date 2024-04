F1: Com chuva, Oscar Piastri lidera treino livre 2, mas Verstappen tem o melhor tempo no GP do Japão

A tradicional chuva de Suzuka marcou presença no segundo treino livre do GP do Japão de Fórmula 1. Com isso, os trabalhos na pista foram reduzidos e apenas cinco pilotos marcaram bons tempos. Oscar Piastri, da McLaren, ficou em primeiro, Lewis Hamilton, da Mercedes, em segundo e Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em terceiro.

Por conta da chuva, os tempos não baixaram e Max Verstappen, que terminou em primeiro no treino livre 1, fechou as sessões com o melhor tempo até agora.

Mesmo a chuva não tendo sido tão forte, os pilotos não se arriscaram ir para a pista. Isso porque, segundo a previsão, não deve chover mais no final de semana, assim, não faria sentido arriscar perder o carro para uma condição de corrida que não vai acontecer.

Logan Sargeant, inclusive, errou no TL1 e bateu forte. Assim, o piloto norte-americano não retornou para o segundo treino, pois o carro não foi consertado a tempo.

Vale destacar que o modelo que o piloto da Williams pilota este final de semana é o que foi danificado por Alex Albon, no GP da Austrália. A equipe não tem um chassi reserva pronto para substituir o quebrado e deu o carro de Sargeant para que o tailandês pilotasse, ficando apenas com um carro na prova passada.

Para este GP, Logan pilota o carro remendado de Albon. A Williams só vai ter um novo chassi no GP de Miami e vai correr com esse problema em Suzuka e na China.

Treino Livre 1

Max Verstappen e Sergio Perez dominaram o primeiro treino no Japão. Enquanto o holandês liderou, o mexicano veio loga atrás em segundo. Carlos Sainz, da Ferrari, completou o top3. Além deles, a dupla da Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton também marcaram bons tempos, considerando a situação do time alemão, e ficaram em quarto e quinto, respectivamente.

Charles Leclerc só ficou com o sexto melhor tempo, seguido por Fernando Alonso, da Aston Martin, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda, da RB, e Lando Norris, que fechou o top 10.

Confira o resultado completo do TL1 do GP do Japão:

Max Verstappen (Red Bull) Sergio Pérez (Red Bull) Carlos Sainz Jr. (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Oscar Piastri (McLaren) Yuki Tsunoda (RB) Lando Norris (McLaren) Esteban Ocon (Alpine) Alexander Albon (Williams) Nico Hülkenberg (Haas) Valtteri Bottas (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Ayumu Iwasa (RB) - Fez o primeiro treino no lugar de Daniel Ricciardo Pierre Gasly (Alpine) Zhou Guanyu (Sauber) Kevin Magnussen (Haas) Logan Sargeant (Williams)

Confira os horários do GP de Suzuka

Sexta-feira, 5 de abril

Treino livre 3: 23h30

Sábado, 6 de abril

Classificação: 3h

Domingo, 7 de abril

Corrida: 2h