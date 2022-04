Ex-nadadora, Joanna Maranhão é a primeira mulher no Conselho de Ética do COB

A ex-nadadora Joanna Maranhão foi eleita pela Assembleia Geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para o Conselho de Ética. A pernambucana se tornou assim a primeira mulher escolhida para o colegiado. Joanna é um dos três membros com relação com o comitê - além de Sami Arap Sobrinho, ex-president do Conselho.

A Assembleia também escolheu mais três membros independentes ao COB: Humberto Aparecido Panzett, Ney de Barros Bello Filho e Guilherme Farias da Silva. Joanna, que na carreira ganhou três medalhas de prata e seis de bronze nos Jogos Pan-Americanos, usou as redes sociais para comemorar a conquista: