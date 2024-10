Ex-boxeador Maguila morre aos 66 anos

Morreu nesta quinta-feira (24), o boxeador José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, aos 66 anos. A informação foi confirmada pela esposa do pugilista, Irani Pinheiro, no programa Balanço Geral, da Record. Maguilla foi vítima de demência e sofria de Encefalopatia Traumática Crônica (ETC), doença similar ao mal de Alzheimer, causada por repetitivos golpes na cabeça e afeta, principalmente de lutadores.

O ex-peso-pesado tinha uma das “direitas” mais pesadas do boxe nacional. Ele estava há 18 anos com a encefalopatia traumática crônica no último mês descobriu que tinha um nódulo no pulmão.

“Ele ficou 28 dias internado, e a gente procurou não falar com a imprensa, porque eu procurei cuidar da minha família. É o momento de cada um. O Maguila estava há 18 anos com encefalopatia traumática crônica. Há 30 dias, foi descoberto um nódulo no pulmão, ele sentiu muitas dores no abdômen, tiraram dois litros de água do pulmão, não conseguimos fazer a biópsia, disse, sua esposa Irani.

Maguila foi campeão brasileiro profissional na temporada de 1983, ao vencer Valdemar Paulino de Oliveira. Em seguida foi campeão Sul-Americano, em 1984 e também das Américas, em 1986. Em 1995 ficou com o título Mundial, pela Organização Mundial de Boxe, organização considerada como uma segunda prateleira da modalidade.