Vídeo: Ex-lutador agride homem em bar e alega que sofreu 'risco de vida'

O lutador de MMA Joe Schilling, que teve uma passagem pelo evento Bellator, agrediu um homem em um bar nos Estados Unidos. O momento foi gravado e as imagens viralizaram, o que fez com que Joe desse uma justificativa que parece não condizer com a realidade.

Joe alegou que sofreu 'risco de vida' e que agiu em 'legítima defesa' Porém, podemos ver que o homem de roupa social conversa com amigos e, sem perceber que Joe se aproximava, acaba esbarrando no lutador.

Os dois trocam algumas palavras, o lutador volta e desfere um soco no homem, que imediatamente cai no chão. Depois ele segue andando tranquilamente (veja o vídeo no fim da nota).

- Legítima defesa, aparentemente, não é mais o assunto deste país. Não viaja. Eu tenho o vídeo, amo vocês, obrigado pela preocupação e apoio nesta experiência com risco de vida. Um grande salve para a The Yard Muay Thai por me preparar para esta situação de risco de vida - disse.

Joe tem 37 anos e um card negativo no MMA, com seis derrotas e apenas quatro vitórias. Ele também disputou lutas de kickboxing.​