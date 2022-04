Estão abertas as inscrições para a 30ª Corrida e Caminhada do SESI

Após paralisações devido à pandemia de Covid-19, a Corrida e Caminhada do SESI voltará a ativa. Neste ano, o evento, que será realizado no Portal da Amazônia, comemora 30 anos de existência. As incrições começaram nesta terça-feira (12) e podem ser feitas no site do SESI.

De acordo com a organização de prova, as inscrições para as provas custam R$ 50 para a corrida e R$ 20 para a caminhada. A concentração começará às 4h da manhã, no Portal da Amazônia.

A programação especial de 30 anos contará com aulão de ginástica, massagem, orientação nutricional, DJ e bandas. No total, serão disponibilizadas 4 mil vagas, sendo 3 mil para a corrida e 1 mil para a caminhada. A Corrida tem percurso de 10 km e é destinada aos praticantes regulares de corrida de rua, em bom condicionamento físico. Já a Caminhada percorre 4 km e receberá o público adepto de atividades físicas leves.

Premiação

A corrida do SESI premia 35 categorias que são separadas entre: Indústria, Comunidade, Cadeirante, Deficiente Visual Masculino e Sistema FIEPA. Grupos com maior número de participantes inscritos também são premiados. Podem concorrer indústrias e academias/grupos de corrida e a ideia é valorizar os incentivadores da prática esportiva.