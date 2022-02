Equipe sub-9 de futsal do CDMI vence o time do Remo e é campeã estadual 2021

Os jovens atletas paraense estão se revelando no cenário esportivo estadual. No último domingo (13), em Ananindeua, a equipe sub-9 de futsal do CMDI venceu o time do Remo por 4 a 3 e conquistou o Campeonato Paraense da categoria. O artilheiro da partida foi Arhur Anjo, que marcou os quatro gols.

Com isso, a equipe se torna bicampeã estadual, já que em 2020 também levou o título, só que com o time ainda sub-7. Ao longo do campeonato, o grupo do CMDI perdeu apenas um dos oito jogos disputados.

O CMDI também tem outros atletas conquistando títulos. Este ano, o time de Fut7 sub-14 conquistou o título nacional da Iberleague, em São Paulo, e em julho disputará o mundial em Barcelona, na Espanha.

“Estamos na competição estadual desde 2014, com as categorias de 7 a 15 anos. Já fomos campeões em 2019 nas categorias Sub-7 e sub-13 e fomos vice no sub-10. Esse ano chegamos em cinco finais e fomos campeões no Sub-9. Já disputamos competições em Santa Catarina, em Buenos Aires, em que os meninos foram vice-campeões. Nosso maior objetivo é formar atletas para que possam sair do estado e serem aprovados nos clubes de fora. Além do futsal, atuamos também no Fut 7 e no futebol de campo”, disse Lineide Lima, diretora do time.