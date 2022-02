Time paraense de Fut7 vai disputar Mundial da modalidade em Barcelona

O time sub-13 do Centro Desportivo Multicultural Infantil (CDMI) vai disputar o Campeonato Mundial de Fut7 da categoria em Barcelona, na Espanha, em julho. A equipe de Ananindeua conquistou a vaga após vencer a etapa estadual, em outubro do ano passado, e a nacional da Iberleague, no final de janeiro deste ano.

A partir da próxima semana, a equipe do CDMI vai começar a montar o planejamento para levar o time até a disputa do Mundial em Barcelona.

“Como eles [liga] levam em consideração o ano de nascimento dos meninos, nós fomos campeões aqui com o sub-13 e fomos para o nacional com sub-14, com os nascidos em 2008. Agora, este ano, temos o Mundial e estamos lutando para levar os meninos para Barcelona porque em uma competição [internacional], os custos são mais altos e as categoria de bases infelizmente ainda não tem apoio financeiro, isso vem apenas dos pais”, explicou a diretora do time, Lineide Lima.

O que é a Iberleague?

Fundada em 2010, a IberLeague é uma derivação de uma das maiores competições mundiais, o IberCup, presente nos cinco continentes, com competições voltadas para as categorias infantojuvenis. As ligas são organização para diversas faixas etárias e com torneios divididos em etapas regionais, nacionais e a mundial.