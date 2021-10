Equipe se filia a CBVA'a e vai representar o Pará em competições nacionais de canoagem

O Clube Caruanas Va'a é o mais novo filiado da Confederação Brasileira de Va’a (CBVA'a) e vai representar o Pará nas competições nacionais de canoagem.

“É com grande alegria que a CBVA'a informa a toda comunidade da Va'a que temos mais um estado e região do país representados oficialmente nas competições nacionais. O Estado do Pará através do Clube Caruanas Va'a termina o processo de cadastramento na CBVa'a e logo estará disputando as provas nacionais”, informou a entidade.

O anúncio da filiação ocorreu justamente no mês que a equipe completa quatro anos de fundação. Segundo texto publicado no site da CBVA'a, o objetivo da equipe de canoagem é “promover o encontro entre as culturas amazônica e polinésia a partir da prática do esporte, busca por qualidade de vida e preservação dos recursos naturais.”

O clube oferece aulas de terças a sábado, das 06h às 7h20 e 07h30 às 08h30. Nos finais de semana, os passeios são em horários diferenciados. A saída é do Ver-o-Rio.