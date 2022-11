Equipe paraense de regata conquista quinto lugar geral no Campeonato Brasileiro Máster

O Clube de Regata Guajará participou do Campeonato Brasileiro de Remo Másster entre os dias 10 e 20 de novembro, no Rio de Janeiro. Os paraenses conquistaram a quinta colocação geral, com 75 medalhas. Ao todo, 23 clubes participaram da competição. Esta é a disputa mais importante da categoria no calendário nacional.

A disputa teve mais de 200 atletas. A equipe da Guajará conquistou 18 medalhas de ouro, 26 de prata e 21 de bronze.

O diretor do clube, Hugo Araújo, lembrou da tradição do esporte no Pará e destacou que o resultado deve contribuir para o crescimento da modalidade.

“O remo olímpico é um esporte centenário no Estado e foi onde os clubes grandes, como, Remo, Paysandu e Tuna surgiram. Por isso, esse esporte e essa conquista significa muito para a nossa Equipe. Esse resultado podes nos trazer visibilidade e retorno com patrocínio e apoio financeiro para outros campeonatos futuros”, destacou Hugo.

A regata é uma das modalidades olímpicas mais tradicionais, é um esporte que exige velocidade, força e resistência. Os remadores precisam de uma grande capacidade aeróbica.

Por isso, segundo Hugo, a equipe tem treinos diários, das 5h30 até às 7h30, no Rio Guamá. Além dos treinos na água, os atletas também fazem musculação e trabalho em terra no Remoergômetro, que é um simulador de remo.