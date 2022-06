Equipe do All Star rodas avança para a semifinal do Campeonato Brasileiro da modalidade

A equipe do All Star rodas contou vaga para a semifinal do Campeonato Brasileiro de Basquete em cadeira de rodas - Terceira Divisão, que ocorre em Campo Grande. A competição começou no na quarta-feira (8) e vai até o próximo domingo (12).

Na manhã desta sexta-feira (11), o time do All Star Rodas enfrentou a equipe GAADIN-SP e venceu por 56 a 53. Com o resultado, as paraenses já conquistaram vaga para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

O destaque e cestinha da partida foi a atleta Débora, com 17 pontos. Neste sábado (11), a equipe paraense vai tentar a classificação para a final.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)