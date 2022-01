Em provocação a lutador brasileiro, Conor McGregor diz que iria ‘apagar’ Neymar

Conhecido pelo estilo falastrão, o lutador irlandês Conor McGregor já tem um novo alvo: o paulista Charles “do Bronx”, atual campeão do peso-leve do UFC. “The Notorious”, como é conhecido, começou a provocar o brasileiro desde que ele conquistou o título da categoria. E em uma dessas provocações, sobrou até para Neymar.

Nas festas de final de ano, Charles e Neymar compartilharam um registro juntos no instagram e trocaram elogios. McGregor, que é torcedor do Manchester United, não perdeu tempo e repostou a publicação nos stories com a frase “apago esses dois”. Minutos depois, o lutador apagou a postagem.

(Divulgação / Instagram) (Divulgação / Instagram)

Apesar do estilo provocador, Conor não está em boa fase no UFC. O irlandês, que é ex-campeão do UFC, se recupera de uma lesão grave no tornozelo que sofreu na última derrota, contra Dustin Poirier, em julho de 2021. Com isso, McGregor amarga três derrotas seguidas na organização.