Em preparação para o Campeonato da Fórmula Vee, piloto do Remo corre neste final de semana

O piloto do Remo Augusto Santin vai correr as provas da Copa ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo), neste sábado (16), em Piracicaba. Nesta edição, Santin participou apenas de duas etapas da competição e com o foco no Campeonato Paulista da Fórmula Vee, estas corridas servem como preparação para a disputa principal.

“Será muito importante aproveitar a Copa ECPA para me preparar para o Paulista. A principal meta será deixar o carro bem acertado para a decisão que vem pela frente”, disse o piloto.

Atualmente, o paraense é líder do Campeonato Paulista, com 184 pontos. Laurent Guerinaud, que também vai correr esta etapa da Copa ECPA, vem na segunda colocação com 172.

Este ano, a FVee realizou até agora cinco etapas do estadual em Interlagos e uma no Velocitta, em Mogi Guaçu. Por conta das obras em Interlagos, a disputa da sétima etapa do Campeonato Paulista, que ocorre no dia 30 de outubro, será disputada no ECPA, o que não acontecia desde 2013.

A próxima etapa pode ser a penúltima da competição, já que a final está marcada para os dias 17 a 19 de dezembro, em Interlagos.

As provas deste sábado (16) terão transmissão ao vivo a partir das 14h pelo site www.fvee.com.br