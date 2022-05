Em partida movimentada, Remo vence novamente o Paysandu pelo Bené Aguiar 2022

O Remo venceu o Paysandu por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (5) no ginásio do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), pela quarta rodada do torneio Bené Aguiar de futsal. Os gols da partida foram marcados por Wandinho, Matheus e Madruga, para o Leão; e Marco Antônio e Patrick, para o Bicola. Esta foi a segunda vitória seguida da equipe azulina sobre o maior rival.

A 18ª edição do Bené Aguiar tem apenas quatro equipes inscritas na competição. Além da dupla Re-Pa, participam do torneio o Shouse e a Esmac.

Na primeira fase, todas as equipes jogam contra si em duelos de ida e volta. As duas melhores classificadas vão para a grande final, disputada em duas partidas.

A próxima rodada do torneio Bené Aguiar deve ser disputada daqui a duas semanas, também no ginásio do Núcleo de Esportes e Lazer. O Leão enfrenta a Esmac, atual campeã do torneio, e o Paysandu joga com o Shouse.