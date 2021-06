Em evento com seis brasileiros, UFC Vegas 29 terá Zumbi Coreano x Dan Ige na luta principal; confira

O UFC promove, na noite deste sábado, mais um evento em Las Vegas, nos Estados Unidos, e dessa vez com seis brasileiros em ação ao todo. Logo no card principal, um duelo tupiniquim válido pela categoria peso-médio, onde Wellington Turman e Bruno “Blindado” Silva vão medir forças. Abrindo o main card, pela divisão meio-médio, o casca-grossa Dhiego Lima vai encarar o experiente Matt Brown.

Já no card preliminar, serão mais três brasileiros dentro do octógono mais famoso do mundo. Na categoria peso-palha feminino, Virna Jandiroba encara a japonesa Kanako Murata, enquanto no peso-leve, Joaquim Silva “Netto BJJ” vai medir forças contra o americano Rick Glenn. Já na primeira luta do evento, a mineira Lara Procópio terá pela frente a americana Casey O’Neill, em luta válida pelo peso-mosca. Vale ressaltar ainda que a luta principal terá o duelo entre Chan Sung Jung, o “Zumbi Coreano”, diante de Dan Ige.

Zumbi Coreano e Dan Ige medem forças

Um duelo entre pesos-penas lidera o card do UFC na volta ao Apex, em Las Vegas. Quarto da categoria, o sul-coreano Chan Sung Jung (16-6-0) vem em uma sequência de nove vitórias, que inclui triunfos sobre Frankie Edgar, Dustin Poirier e Renato Moicano. Uma vitória neste sábado, dia 19 de junho, pode aproximar o “Zumbi Coreano” de uma disputa de título.

No meio do caminho está Dan Ige (15-3-0). Oitavo entre os penas, o americano também vem uma bela sequência – são seis vitórias seguidas. Na sua última aparição, no começo do ano, nocauteou Gavin Tucker em apenas 22 segundos.

Duelo brasileiro lutam no card principal

Os pesos-médios brasileiros Wellington Turman (16-4-0) e Bruno “Blindado” Silva (19-6-0) fazem um duelo verde-e-amarelo em Las Vegas. Com sete vitórias por finalização e quatro por nocaute na carreira, o paranaense Turman foi contratado pelo UFC em 2019. Em sua última luta, acabou sendo superado por Andrew Sanchez. Já o paraibano Bruno Blindado faz sua estreia na organização. Com 16 vitórias por nocaute, o peso-médio não é derrotado desde dezembro de 2016.

Dhiego Lima vai em busca de recuperação

O goiano Dhiego Lima (17-8-0) é outro nome que estará em ação pelo Brasil. O meio-médio acumulava três vitórias seguidas, até ser parado por Belal Muhammad em fevereiro. Neste sábado, o brasileiro terá pela frente um dos atletas mais experientes do UFC, o americano Matt Brown (24-18-0). Aos 40 anos, “The Immortal” soma 15 vitórias por nocaute e sete por finalização. Em sua última luta, em janeiro, foi superado por Carlos Condit por decisão unânime.

Brasileiros em ação no card preliminar

Outros três brasileiros estarão em ação no UFC Vegas 29. A peso-palha Virna Jandiroba (16-2-0) busca reabilitação contra a japonesa Kanako Murata (12-1-0), o peso-leve Joaquim Netto BJJ (11-3-0) enfrenta Ricky Glenn (21-6-0) depois de quase dois anos longe dos octógonos, e a peso-mosca Lara Procópio (7-1-0) encara a invicta Casey O’Neill (6-0-0) de olho na segunda vitória seguida na maior organização de MMA.

CARD COMPLETO:

UFC Vegas 29UFC Apex, em Las Vegas (EUA)Sábado, 19 de junho de 2021

Card principal (20h, horário de Brasília)Peso-pena: Chan Sung Jung x Dan IgePeso-pesado: Alexey Oleynik x Serghei SpivacPeso-galo: Marlon Vera x Davey GrantPeso-pena: Julian Erosa x Seungwoo ChoiPeso-médio: Wellington Turman x Bruno BlindadoPeso-meio-médio: Matt Brown x Dhiego Lima

Card preliminar (17h, horário de Brasília)Peso-meio-pesado: Aleksa Camur x Nicolae NegumereanuPeso-palha: Kanako Murata x Virna JandirobaPeso-meio-médio: Khaos Williams x Matthew SemelsbergerPeso-pesado: Josh Parisian x Roque MartinezPeso-leve: Joaquim ‘Netto BJJ’ x Ricky GlennPeso-mosca: Casey O’Neill x Lara Procópio