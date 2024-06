Celtics vencem terceiro jogo das finais da NBA e estão a uma vitória do 18º título

A equipe celta venceu o Dallas Mavericks no Jogo 3 das finais por 106 a 99 na noite desta quarta-feira (12) pelo terceiro jogo das finais da NBA. O Boston Celtics está a uma vitória de conquistar seu 18º título da NBA.

A partida será a primeira da série a ser disputada no American Airlines Center, em Dallas, mas o time da casa está em desvantagem. Nos dois primeiros jogos foram os Celtics que saíram vencedores.

Apesar disso, os Mavericks estão fazendo valer o "fator casa" no terceiro jogo. Até o intervalo, o time liderado pelo esloveno Luka Doncic estava vencendo pela vantagem mínima: 51 a 50. A diferença foi construída ainda no primeiro quarto.

Veja lances do duelo

Na volta do intervalo, Boston elevou o nível do jogo de forma significativa. Os Celtics abriram uma vantagem confortável de 15 pontos. Até o fim do terceiro quarto, Doncic e Kyrie somaram 51 pontos, enquanto o resto da equipe de Dallas contribuiu com apenas 19 pontos. Boston entrou no último quarto com uma boa margem, liderando por 85 a 70.

Dallas reagiu no quarto período. Apesar de estar perdendo por 21 pontos, a equipe texana conseguiu reduzir a desvantagem para apenas três pontos. Entretanto, no momento crucial da partida, Luka Doncic foi expulso pela primeira vez na carreira após cometer uma falta em Jaylen Brown. O esloveno teve que assistir do banco enquanto Dallas acabou perdendo o terceiro jogo da série. Placar final: Boston 106 x 99 Dallas.

Como as equipes chegaram para o jogo?

Na temporada regular, o Celtics liderou a Conferência Leste e acumulou 64 vitórias e 18 derrotas. Nos playoffs, o time eliminou Magic, Cavaliers e Pacers até chegar a grande decisão.

Já Dallas Mavericks ocupou a 5° posição da Conferência Oeste e somou 50 vitórias e 32 derrotas. Nos mata-matas, a equipe superou Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves.

O Boston Celtics venceu os dois primeiros jogos das finais. Na primeira partida, o placar foi 107 a 89 para o time de Massachusetts. Em seguida, a equipe venceu novamente, por 105 a 98.